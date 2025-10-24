di S.F.

Cambia la viabilità in piazza Tacito a partire da lunedì 27 ottobre. Lo sancisce un’ordinanza del dirigente al governo del territorio, Federico Nannurelli. Si attiva l’Afor.

L’Agenzia forestale regionale si muoverà per potare gli alberi presenti in zona. Il cantiere sarà in diversi periodi, il primo dal 27 al 31 ottobre: comporterà il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzosa per tutti i veicoli in P.zza Tacito nel tratto iniziale e il divieto di sosta con rimozione forzosa. Poi dal 5 al 14 novembre il secondo tratto – stessa situazione tra stop al traffico e divieti -, quindi dal 12 al 21 novembre e, infine, dal 18 al 28 novembre. Di mezzo anche i box auto interrati (ovviamente l’accesso deve essere garantito).