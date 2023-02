Terni, Piediluco: tempo di padel anche alla Canottieri. Scatta il restyling sportivo

di S.F.

La conferenza di servizi era stata avviata nella primavera del 2022 ed ora a quasi un anno di distanza è tempo di doppia comunicazione in casa Società Canottieri Piediluco. In via del Porto è in partenza il ‘restyling’ dell’area sportiva: depositate venerdì le istanze al Suape (avvio lavori, il responsabile comunale è Paolo Contessa) e al Sinpol.

APRILE 2022, LA CONFERENZA DI SERVIZI: I DETTAGLI

Cosa è previsto

Nella pratica caricata sul sistema informatico per l’invio telematico della notifica preliminare si legge che sta per scattare la ‘trasformazione di un campo polifunzionale esistente in un campo da padel e in un campo da calcetto’, più la ‘riqualificazione del campo da tennis esistente in play-it’ ed infine il ‘revamping dell’impianto di depurazione della piscina esistente’. Tutto raccolto in uno spazio inferiore ai 1.000 metri quadrati.