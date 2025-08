Il ‘colpo’ è stato messo a segno in questi giorni in una villa in zona Piedimonte, a Terni. Quando i proprietari erano assenti, ignoti si sono introdotti asportando ciò che hanno trovato interessante o di valore. E l’episodio ha destato un certo allarme fra i residenti della zona, piuttosto preoccupati di essere finiti nuovamente ‘sotto la lente’ dei malviventi di Terni che, evidentemente ben informati su spostamenti e case da colpire, non hanno esitato ad entrare in azione al momento ritenuto migliore. Così una famiglia è alle prese con la conta di danni e bottino, ed altre – che vivono nell’area di Piedimonte – si interrogano e chiedono alle autorità di fare il massimo, pattugliamenti compresi, per incrementare la sicurezza percepita e contrastare l’incidenza dei reati predatori.