Terni, Pnrr Cesi: il ‘nuovo’ parcheggio in mani romane. Via libera da 600 mila euro

di S.F.

Ampliamento del parcheggio pubblico esistente con un totale di 67 posti auto e 4 per persone con disabilità rispetto agli attuali 21. In estrema sintesi è quanto prevede uno degli appalti Pnrr legato al borgo ternano di Cesi: firmata la proposta di aggiudicazione dell’appalto integrato a favore della Conart Scarl di Artena (Roma), una delle due società che ha risposto all’invito del Comune. Niente da fare per la Asfalterni. L’importo – Iva esclusa – è da 596 mila euro.

Numerosi gli interventi previsti. Spiccano il taglio/demolizione di muro di contenimento, la realizzazione di muro in gabbionato per il contenimento della scarpata a valle, pavimentazione drenante in massello, aiuola, cancello in acciaio, ascensore di collegamento con la sp22, l’impianto di illuminazione con installazione dei lampioni, posizionamento di cestini porta rifiuti, colonnine di ricarica per bici/monopattini e videosorveglianza. Firma il dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini.