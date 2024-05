Terni, Pnrr Cesi: recupero mura/torri alla Tecnostrade di Perugia

di S.F.

Recupero delle mura e delle torri medievali di Cesi, c’è l’aggiudicazione dell’appalto integrato nell’ambito del Pnrr della frazione di Terni. Con un punteggio complessivo di 100/100 c’è il via libera all’unico operatore economico che è arrivato in fondo alla procedura (in tredici si erano fatti avanti per la manifestazione di interesse), vale a dire la Tecnostrade srl di Perugia con un ribasso offerto del 4,88%: l’importo è così di 688.427 euro, con quadro economico da 1 milione di euro. Cosa è previsto? «Rinforzo di parte o di tutti gli elementi resistenti, al fine di aumentarne selettivamente la resistenza, la rigidezza, la duttilità o una combinazione di esse (ponendo sempre estrema attenzione alle modifiche indotte allo schema strutturale); inserimento di nuovi elementi, compatibili con quelli esistenti, al fine di eliminare la vulnerabilità locale di alcune parti della costruzione e migliorare il funzionamento complessivo in termini di resistenza o duttilità; introduzione di una protezione passiva mediante strutture di controvento dissipative e/o isolamento alla base (considerando accuratamente tutte le possibili ricadute sulla conservazione, ed in particolare la presenza di substrati archeologici); riduzione delle masse (con le dovute precauzioni) e limitazione o cambiamento della destinazione d’uso dell’edificio». Le foto sotto sono del portale scopriumbria.it.

