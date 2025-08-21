di S.F.

Una nuova Mineralometria ossea computerizzata (Moc) per l’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. Giovedì c’è stata la presa d’atto dell’affidamento diretto alla Caresmed di Milano per un costo complessivo di 70.516 euro: è destinata al ‘Centro salute donna’ e rientra nell’ambito dei progetti Pnrr per l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature).

Lo strumento è comprensivo di applicativo Tbs ed è utile a misurare la densità minerale dell’osso (femore, lombare, colonna vertebrale ecc.) e avere così una diagnosi precoce di osteoporosi. Firmano il direttore generale facente funzioni Pietro Manzi – out in questo periodo Andrea Casciari -, il responsabile unico di progetto Fabrizio Fazi e il responsabile facente funzioni della struttura complessa tecnico-patrimoniale e ingegneria clinica Gianni Fabrizi.