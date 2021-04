Terni: «Pochi sms, anziani disorientati sul punto vaccinale»

Inaugurazioni, articoli di stampa e servizi tv, appelli. Ma forse qualche sms in più avrebbe minimizzato il disagio. Quello di chi – over 80 – si è presentato anche lunedì, come da prenotazione, a fare il vaccino presso la sede della Usl Umbria 2, in via Bramante a Terni. Ma il punto vaccinale, da sabato mattina, si è trasferito – potenziato – presso la palestra dell’istituto ‘Casagrande’ di piazzale Bosco. E chi ha raggiunto la ‘vecchia’ sede è rimasto con un palmo di naso, dopo aver appreso del trasloco da un cartello. Quanta basta per far scattare una protesta chiara e semplice: «Ci sono anziani che, per ragioni di età, non consultano siti o giornali ma fanno riferimento solo alle comunicazione che gli vengono direttamente inviate, come la prenotazione del vaccino in via Bramante. Mi risulta – spiega un cittadino over 80 – che ad alcuni di loro, una minoranza, siano arrivati gli sms per comunicare lo spostamento della sede, ma a molti altri cittadini no. Questo tipo di comunicazione non deve essere trascurata, altrimenti si crea un disagio a persone già gravate, spesso, da problemi di spostamento o di salute».

