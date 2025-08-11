di S.F.

A luglio l’input della giunta di individuare i nominativi, ora c’è l’esito. Il Comune di Terni ha formalmente istituito il gruppo di lavoro che si dovrà occupare della redazione del bando di concessione pluriennale del polo nautico ‘D’Aloja’ di Piediluco con tanto di parco, tribuna, torre di arrivo e strutture pertinenti.

Sono ancora in corso i lavori Pnrr, dopodiché giocoforza ci sarà la nuova concessione pluriennale. Bene, chi si occupa del bando? Sono il dirigente Federico Nannurelli, la geometra Maria Angela Cavallo e la dottoressa Michela Moretti per la direzione governo del territorio, il dirigente Francesco Saverio Vista, il geometra Fausto Ottaviani e la dottoressa Roberta Palladino per la direzione sport e, a chiudere il cerchio, la funzionaria Barbara Brizi per le attività finanziarie. Il referente e responsabile è Nannurelli. Bando in arrivo.