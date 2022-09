Terni, porta S. Angelo: ciclista urtato dallo sportello di un’auto. Cade ed è soccorso

Incidente stradale venerdì mattina in via Botticelli, a Terni, intorno alle ore 8.40. Un 21enne originario del Bangladesh (K.J.R. le sue iniziali) che viaggiava in sella alla sua bicicletta, è caduto dopo essere stato urtato da un’automobilista che, fermatosi a lato della carreggiata, ha aperto lo sportello del proprio veicolo. Quest’ultimo, il 40enne M.M. residente a Narni, non si è accorto del ciclista in transito. Il giovane è stato soccorso dal 118 e condotto in ospedale: le sue condizioni non preoccupano. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni.

