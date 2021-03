Porta Sant’Angelo: «Fanno strisce blu, ma quelle pedonali?»

Le strisce blu ben visibili, quelle pedonali un po’ meno. In un tratto già di per sé non proprio ‘tranquillo’ e dove in passato si sono registrati incidenti: a segnalare la situazione è una residente del centro di Terni, con riferimento all’incrocio tra via Botticelli, viale di Porta Sant’Angelo e viale Carducci.

VIA PORTA SANT’ANGELO, STRISCE BLU E POLEMICHE

LA RICHIESTA NEL 2018

La viabilità in questo tratto ha già creato problemi: «Le strisce pedonali – evidenzia la donna – non si vedono e le auto non si fermano. Oltretutto c’è chi percorre la via a forte velocità. In generale la segnaletica c’è ma non è ben visibile, mentre per le strisce blu si sono attivati. Il Comune dovrebbe intervenire perché ritengo che questo incrocio presenti dei pericoli in questo modo». Lo stesso discorso vale per l’attraversamento pochi metri più avanti, in direzione piazza Dalmazia.