Terni: positivi al Covid, escono di casa e vanno a rubare vestiti

Nonostante fossero entrambi positivi al Covid-19, e sottoposti ad isolamento obbligatorio su ordinanza del sindaco di Terni, giovedì pomeriggio se ne sono bellamente infischiati e sono usciti lo stesso di casa. E non per farsi una passeggiata all’aria aperta, che già sarebbe stata una condotta passibile di denuncia. Ma per rubare.

Sembravano ladri normali

Il fatto è accaduto all’interno del negozio di abbigliamento: OVS di via Mazzini, a Terni. I due – una coppia, lui dominicano di 45 anni e lei statunitense (sic) di 25 – sono entrati nello store e hanno iniziato ad arraffare ‘taccheggiare’ in gergo, portandosi via ciò che potevano. A notarli è stato un addetto della sicurezza interna del negozio che ha chiamato le forze dell’ordine, portando al loro immediato intervento sul posto.

La scoperta

I due – fermati – avevano occultato vari capi di abbigliamento per un valore di qualche centinaia di euro. E fin qui non ci sarebbe nulla di troppo strano rispetto a ciò che periodicamente accade in diversi negozi, fisiologicamente soggetti a furti più e meno siginficativi. Dai riscontri in banca dati – sorpresa, non certo piacevole – è emerso che entrambi sarebbero dovuti stare chiusi in casa perché – dati Usl 2 – positivi al coronavirus. Non il massimo per chi giovedì si è trovato a dover fare i conti con i due – non troviamo altri termini – irresponsabili. Che ovviamente, oltre alla denuncia per furto aggravato, hanno preso anche quella per il mancato rispetto del provvedimento impostogli dall’autorità.