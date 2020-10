Terni, positivi in Usl fra chi si occupa di Covid

Il lavoro era già complesso con l’ascesa importante dei contagi, la necessità di tracciarli, ricostruirli, monitorarli. Ciò anche in ragione di un personale che, di fatto, era rimasto quello di prima. Ora però il Covid non è più solo un elemento problematico ‘esterno’, visto che sono almeno due – in attesa degli accertamenti in corso – le positività registrate presso il personale del distretto di Terni del servizio di igiene e sanità pubblica – dipartimento di prevenzione della Usl Umbria 2. Elemento che ha costretto gli uffici ad una riorganizzazione, oltre ovviamente ad indagini epidemiologiche conseguenti, con difficoltà operative di cui si sarebbe fatto volentieri a meno.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

TERNI, USL IN AFFANNO E CITTADINI SEMPRE PIÙ VERSO IL ‘FAI DA TE’