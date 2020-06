Covid, ‘ripresa’ Terni: ecco nuove misure

In ritardo rispetto alle previsioni iniziali con tanto di ‘strigliata’ di Confartigianato in avvio di giugno. Post critiche la giunta Latini ha deliberato mercoledì mattina le nuove misure per «accompagnare e sostenere la ripartenza della città», con focus in particolar modo sulle attività economiche danneggiate dall’emergenza epidemiologica covid-19.

2 GIUGNO, CONFARTIGIANATO ‘STRIGLIA’ IL COMUNE: «GRAVE PERDERE TEMPO»

Di cosa si tratta: parcheggi, bike sharing e slogan

Palazzo Spada fa sapere che si tratta della possibilità «dell’utilizzo gratuito dei parcheggi a pagamento di superficie nell’area urbana (strisce blu) nei giorni di giovedì e venerdì dalle ore 17.30 alle 20 e per il sabato dalle ore 08 alle 20». Secondo passaggio: «Il Comune concederà a titolo gratuito l’abbonamento per l’uso delle biciclette del sistema di bike sharing del Comune di Terni ‘Valentina’ con il coinvolgimento dei commercianti del centro e secondo modalità che saranno presto comunicate a cura degli uffici della mobilità». Infine «in collaborazione con l’associazione Terni col Cuore e con il sostegno della Ternana Calcio, sarà lanciata già nei prossimi giorni una campagna di comunicazione, con lo slogan ‘Forza Ternani’, con l’obiettivo di incoraggiare le attività economiche locali verso la ripresa, per sottolineare la bellezza dell’arte, degli eventi, del paesaggio legati alla nostra città e del suo territorio».

LE DECISIONI SU TARIFFE E TRIBUTI

Le spiegazioni

«Abbiamo voluto dare un ulteriore segnale – il commento del sindaco Leonardo Latini – di attenzione alle esigenze di cittadini e delle categorie più in difficoltà e procederemo anche nelle prossime settimane con l’applicazione di questi e altri interventi, modulandoli a seconda della situazione generale che continuiamo a monitorare». L’assessore alla mobilità Leonardo Bordoni sottolinea invece che «la misura adottata per rendere gratuiti i parcheggi di superficie a strisce blu giovedì e venerdì pomeriggio e nell’intera giornata di sabato sarà immediatamente operativa, a partire da giovedì». Infine il collega al commercio Stefano Fatale e il vicesindaco Andrea Giuli: «Riteniamo che sia una soluzione importante per agevolare cittadini e commercianti di tutta l’area ternana. Insieme all’associazione Terni col cuore. Abbiamo voluto lanciare un messaggio positivo alla città, ai ternani e ai nostri ospiti per la ripartenza, per cercare di migliorare l’attrattività del nostro territorio».

TERNI, SUOLO PUBBLICO: LE MISURE

Suolo pubblico

Nel contempo prosegue l’esame delle «quasi cento richieste ricevute per l’occupazione suolo pubblico sulla base delle nuove regole. Sono state tutte verificate e 70 sono già state concesse, mentre per le altre abbiamo chiesto integrazioni e chiarimenti che stanno giungendo agli uffici in questi giorni».