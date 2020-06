Terni, piano rilancio: Comune ‘strigliato’ da Confartigianato

La pazienza evidentemente sta per terminare e allora si passa all’attacco, nemmeno troppo velato. Confartigianato Imprese Terni ‘striglia’ il Comune sul piano per il rilancio delle attività del commercio e dell’artigianato: «Ad oltre una settimana dall’annuncio, registriamo per il momento solo quello. Perdere tempo adesso sarebbe particolarmente grave».

Le misure che non ci sono

Per ora palazzo Spada ha deliberato solo sulla Tosap. Sul resto tutto tace: «Attendiamo la gratuità dei parcheggi – il pressing di Confartigianato – e delle bici Valentina, attendiamo l’allungamento dell’orario della somministrazione e della musica per i pubblici esercizi. Prendiamo atto che sono poche le pratiche di aumento delle aree esterne di occupazione suolo pubblico approvate, molte quelle in attesa di risposta o alle prese con rigetti e integrazioni, in una procedura che doveva essere semplificata e immediata. Frammentarie e poco chiare le motivazioni del ritardo: non vogliamo credere che le difficoltà dipendano dalla non rispondenza a norme tecniche o di copertura finanziaria del piano, perché saremmo costretti a ricordare all’amministrazione Comunale di Terni che è essa stessa garante del rispetto di dette norme e quindi farsi prendere dall’ansia dell’annuncio prima di avere fatto le opportune verifiche o svolgere i confronti con le associazioni di categoria sul nulla sarebbe stata una perdita di tempo».

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, LE MISURE

La perdita di tempo e la necessità di supporto

L’input è lanciato: «Perdere tempo adesso sarebbe particolarmente grave. Se siamo sulla stessa lunghezza d’onda con l’amministrazione comunale di Terni, dovremmo ora sentirci impegnati fianco a fianco per dare un supporto concreto agli imprenditori, in modo particolare ai titolari dei pubblici esercizi e a quelli del commercio e dell’artigianato alimentare, che stanno applicando norme sanitarie estremamente gravose e stanno valutando se a queste condizioni è economico portare avanti le attività. Una chiusura diffusa di queste attività porterebbe a un territorio meno vivibile, con minore dotazione di servizi, ostile agli eventi e al turismo: noi crediamo che non ce la possiamo permettere. C’è in gioco la sopravvivenza delle imprese e dei posti di lavoro di interi settori, non basta la buona volontà, non serve l’ansia da annuncio, bensì politiche concrete ed efficaci. In un momento come questo in cui o si rilancia o si chiude eccessiva burocrazia e politiche comunali approssimative sarebbero errori fatali».