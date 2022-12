Terni, pranzo benefico per l’associazione Parkinson

Un pranzo benefico per avere fondi utili ad attività specifiche a favore dei pazienti. Lo ha organizzato sabato: l’associazione Parkinson Terni nella figura della presidente Elisabetta Manfroi, esperta in genetica medica. Diversi i medici presenti allìiniziativa, tra i quali il direttore del reparto neurologia e vicepresidente del gruppo Carlo Colosimo. «Tante sono state le attività che hanno aderito all’iniziativa per donare qualcosa per la pesca di beneficienza». Hanno partecipato anche il sindaco Leonardo Latini e l’assessore al welfare Cristiano Ceccotti.

