Terni, presentate le opere di Gasparro da 40 mila euro – Gallery

Sono state presentate venerdì mattina le opere legate a San Valentino dell’artista Giovanni Gasparro, di recente finite al centro delle polemiche per la missiva della soprintendenza sull’utilizzo dei fondi e le criticità di alcuni beni culturali in città. Si tratta delle tele ‘San Valentino risana il figlio di Cratone’ e ‘Martirio di San Valentino’, il dittico originario, più la novità ‘San Valentino di Terni, vescovo e martire’. Nell’occasione focus anche sui drappi (impegno di spesa da 15 mila euro) realizzati dalla Ombrellificio Grigolini di Illasi (Verona) e sul manifesto di San Valentino frutto della collaborazione tra il Comune (in loco l’assessore Michela Bordoni) ed il liceo artistico Metelli, in particolar modo la 5°C: a realizzarlo, con il coordinamento delle professoresse Stefania Leandri e Rita Pepegna, ci ha pensato lo studente Manik Raggi.

L’ACQUISTO PER 40 MILA EURO ED I FONDI

SOPRINTENDENZA IN TACKLE SUL COMUNE: RICHIESTA DI CHIARIMENTI

LA REPLICA DELLA BORDONI