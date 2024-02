Terni, soprintendenza in tackle sul Comune: ‘colpa’ di Gasparro. Di mezzo Telfer e fontana

di S.F.

Una richiesta di chiarimenti dopo la notizia dell’acquisizione di tre opere di Giovanni Gasparro per 40 mila euro. Da quanto appreso a farsi avanti in tal senso verso il Comune di Terni è stata la soprintendenza. E di mezzo ci finiscono anche l’ex convento di Colle dell’Oro, la passerella Telfer e la valorizzazione del mosaico della fontana di piazza Tacito.

I 40 MILA EURO PER GASPARRO: ARRIVANO DA UN INTERVENTO PNRR

IL TENTATIVO DI LATINI NEL 2023 CON BANDO MINISTERIALE

29 DICEMBRE 2021, NUOVA VITA FONTANA. NODO MUSEALIZZAZIONE

Cosa è successo

Da quanto ricostruito, da Perugia è partita la missiva per ricordare – in sostanza – che il Comune deve risolvere numerose problematiche esistenti da anni in materia di beni culturali: la messa in sicurezza dell’ex convento di Colle dell’Oro (che è tutelato) con gli affreschi all’interno, la musealizzazione del mosaico dello Zodiaco del Cagli (come previsto da una specifica prescrizione di anni fa) e la passerella Telfer in prossimità di Papigno, dal 2018 posizionata a lato della strada Valnerina. In teoria dovrebbe essere restaurata e rimontata altrove. Come noto le difficoltà sono legate al solito aspetto, la capacità finanziaria. E cosa c’entrerebbe tutto ciò con Gasparro?

DICEMBRE 2023, TELFER: ‘TESORETTO’ DA 57 MILA EURO A 5 ANNI DALLA DEMOLIZIONE

DICEMBRE 2022, TELFER ANCORA A LATO STRADA

2023, LO SCONTRO COMUNE-ITALEAF DA MEZZO MILIONE: ESULTA QUEST’ULTIMA

Il problema e il codice



Il nodo sono i 40 mila euro utilizzati per l’acquisizione delle opere che, come messo nero su bianco dalla delibera proposta dall’assessore Michela Bordoni, arrivano dal quadro economico dell’intervento Pnrr per l’ex chiesa del Carmine. La richiesta? Sarebbe quella di destinare quei fondi non per l’acquisto delle opere di Gasparro, bensì indirizzarle per le urgenze elencate. Anche perché – in quel caso l’iniziativa fu dell’esecutivo Latini – andò a vuoto il tentativo 2023 attraverso l’avviso pubblico ministeriale. D’altronde c’è da tenere conto del codice dei beni culturali e del paesaggio, vale a dire il decreto legislativo 42 del 2004. Vedremo come andrà a finire.

GIUGNO 2023, EX CONVENTO COLLE DELL’ORO: LAVORO SULLE MACERIE

EX CONVENTO COLLE DELL’ORO: L’ITER PER IL RECUPERO