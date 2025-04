di S.F.

Progetto ‘Notte sicura: presidio di quartiere’ in una parte del ‘Palazzone’ di Terni, l’appalto va in Abruzzo. C’è la firma sull’aggiudicazione a favore della Edil Domus srl di Roccaraso, la stessa ditta che da mesi si sta occupando del I stralcio della riqualificazione in largo Cairoli. A firmare è il dirigente Claudio Bedini.

L’INIZIALE PROGETTO IN MANO AD UNA DITTA LAZIALE

L’iter rientra nell’ambito del Piano periferie e prevede la razionalizzazione degli spazi al ‘Palazzone’. Già dal 2023 si parla dell’inserimento di nuclei funzionali per il Servizio avviamento al lavoro (Sal), la polizia Locale di quartiere e associazioni con attività di sportello. Il tutto ciò in uno spazio di poco inferiore ai 300 metri quadrati. Due gli operatori economici giunti alla fase finale della lunga procedura, la Edil Domus srl (decisivo il ribasso del 20,96%) e l’umbra Rb srl (1,68%).

ASSOCIAZIONI E POLIZIA LOCALE AL PALAZZONE

Il quadro economico complessivo vale 650 mila euro, l’importo di aggiudicazione per la società abruzzese è invece di 330 mila euro più Iva. Bene, ma quando si inizia? L’espletamento dei lavori – da atto ufficiale quantomeno – è fissato tra settembre e dicembre 2025. A seguire in prima battuta la procedura è il responsabile del procedimento, il funzionario con elevata qualificazione Roberto Meloni.