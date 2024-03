Terni, Palazzone: progetto per presidio di quartiere a società di Albano Laziale

di S.F.

Sarà una società di Albano Laziale, la Sidoti Engineering srl, ad occuparsi della progettazione esecutiva di uno dei lavori riguardanti il Piano periferie di Terni. Ovvero il 4g, ‘Notte sicura: presidio di quartiere’ in uno spazio dello storico complesso Palazzone tra viale Brin e via Menabrea. Un iter da quadro economico pari a 650 mila euro per la riqualificazione di 298 metri quadrati della struttura. Previsto l’inserimento di tre nuclei funzionali per il servizio avviamento al lavoro, la polizia Locale di quartiere e associazioni con attività di sportello. L’impegno di spesa a favore della società laziale è di poco superiore ai 57 mila euro ed il tutto è da completare entro 45 giorni.

Operatore economico riportante la migliore valutazione delle esperienze pregresse ammesso alla

negoziazione successiva all’indagine di mercato: Sidoti Engineering S.r.l. CF/P.Iva 1250251009,

con sede in Via L. Perosi n. 5, 00041 Albano Laziale (RM)

Di disporre, conseguentemente, l’affidamento dell’appalto dei servizi di progettazione

definitiva, esecutiva e sicurezza inerenti l’intervento 4g) “Notte sicura: presidio di quartiere”

del Piano periferie all’operatore economico di seguito riportato, a valere dell’importo

dell’intervento di € 650.000,00 da accertare con il presente atto e già ascritto al Bilancio di

Previsione 20242026 per € 300.000,00 a valere dell’annualità 2024 ed € 350.000,00 a valere

dell’annualità 2025