Palazzone Terni con associazioni e polizia locale di quartiere: si affida il progetto

di S.F.

Razionalizzazione degli spazi con nuove esigenze d’uso ed importo lavori – il quadro economico è invece da 650 mila euro – quantificato in 418 mila euro. Si stringe per la riqualificazione di circa 300 metri al ‘Palazzone’, lo storico complesso di viale Brin a Terni: il dirigente all’urbanistica Claudio Bedini ha firmato l’avvio del procedimento per affidare la progettazione esecutiva dopo la stesura del documento di indirizzo da parte del gruppo di lavoro comunale guidato dall’architetto Roberto Meloni. L’intervento è da concludere per giugno 2024 e rientra nell’ambito del Piano Periferie.

Cosa è previsto

Si parla nella fattispecie del ‘Progetto notte sicura’. Bene, che si vuol fare: «L’intervento prevede la razionalizzazione – si legge – degli spazi in accordo con le nuove esigenze d’uso e con i caratteri peculiari dell’immobile». Si prevede «l’inserimento di tre nuclei funzionali inerenti il Servizio avviamento al lavoro (Sal), la polizia Locale di quartiere e le associazioni con attività di sportello». In concreto ci sarà la rimozione del soppalco, la sistemazione della componente impiantistica e la verifica per l’eventuale adeguamento a livello strutturale. L’immobile – 298 metri quadrati – per anni ha ospitato la sede dell’Arci e in precedenza attività di natura commerciale. Il restyling ha l’obiettivo di rigenerare la periferia est della città «sulla scorta degli approfondimenti dell’area socio culturale». La progettazione esecutiva vale 45 mila euro e dovrà essere ultimata per gennaio.