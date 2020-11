Terni, prestazioni sospese: le domeniche di ‘recupero’

All’ospedale di Terni sono già state programmate fino a Natale le aperture straordinarie domenicali per il recupero delle prestazioni di diagnostica strumentale che erano state sospese durante il lockdown di primavera. Domenica 29 novembre resteranno aperti gli ambulatori di radiologia e chirurgia vascolare per l’esecuzione di alcune decine di ecografie, Tac ed ecodoppler, cui si aggiungeranno il 6, il 13 e il 20 dicembre anche gli esami senologici completi, che comprendono mammografia, ecografia mammaria e visita clinica senologica. Anche domenica 22 novembre erano state eseguite circa 20 esami senologici e colonscopie.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

«Procediamo ad un buon ritmo»

«A partire da settembre – spiega l’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ – l’apertura domenicale degli ambulatori ha consentito di recuperare centinaia di esami diagnostici strumentali (in particolare nelle aree normalmente sottoposte a maggiore pressione) e unitamente ad altre sedute aggiuntive ha portato l’ospedale di Terni a recuperare la quasi totalità delle prestazioni ambulatoriali che erano state sospese durante il lockdown nazionale. Si ricorda che queste sedute straordinarie sono riservate agli assistiti che erano già in lista di attesa e che sono stati contattati telefonicamente dagli operatori del Cup per la riprogrammazione dell’appuntamento. In ogni domenica inserita nel piano di recupero, una cassa Cup resta aperta per consentire ai cittadini non esenti di effettuare il pagamento del ticket».