‘Culla’ per lasciare neonati in sicurezza a Terni: individuata area in via Malnati

«Spero che non accada mai ed è meglio non pubblicizzare». Si era espresso così giovedì il direttore generale dell’azienda ospedaliera di Terni, Pasquale Chiarelli, quando si è trovato a rispondere all’input sul rispetto della legge 194 – si è sviluppata una polemica con protagonista il consigliere di Senso Civico Alessandro Gentiletti – per l’interruzione volontaria di gravidanza ed i percorsi alternativi per le donne che vogliono abbandonare i figli in modo libero. Vale a dire l’adesione al progetto ‘Culla per la vita’: a poche ore dall’audizione a palazzo Spada emerge una novità in tal senso, vale a dire la location dove le mamme potranno lasciare in anonimato ed in sicurezza il neonato. Si tratta dell’area pertinenziale di un immobile in via Linda Malnati, accanto all’ex Milizia.

Il patto con Ater

Venerdì mattina al Santa Maria è stata firmata una delibera utile alla realizzazione del progetto, ovvero l’affidamento dell’incarico – poco più di 5.400 euro, tutto in mano all’ingegnere Pier Giorgio Imperi – per il lavoro sulla documentazione tecnica per la presentazione della Scia in Comune e per il deposito strutturale. L’atto odierno arriva dopo che il 12 novembre scorso l’azienda ospedaliera ha stipulato con una convenzione con Ater, proprietaria dell’immobile, per l’individuazione di un’area di pertinenza dell’edificio. Motivo? Verrà installato – viene specificato – «un box prefabbricato, contenete impianti tecnologici e dispositivi costituenti la culla per la vita, ove la madre può lasciare in anonimato ed in sicurezza il proprio neonato». Il responsabile unico del procedimento è invece un altro ingegnere, Gianni Fabrizi.

L’aiuto esterno

Da quanto si apprende il prefabbricato non sarà nella struttura, più volte al centro delle polemiche negli ultimi anni, ma in un altro edificio esterno. La procedura è stata attivata perché il personale tecnico in forza al Santa Maria, «stante il forte impegno dedicato allo svolgimento delle varie funzioni tecniche di istituto, non è in grado di gravarsi dello svolgimento di tale attività». Imperi ha offerto un ribasso del 15% dopo aver ricevuto la richiesta dal Santa Maria tramite la piattaforma Net4Market. L’area individuata è già in locazione all’azienda ospedaliera per un canone annuo di 12.215 euro. Scopo del progetto? Promuovere «un mezzo per ovviare al problema sociale di abbandono dei neonati da parte delle mamme in difficoltà».