Terni, fuggono all’alt: inseguiti e bloccati due giovani

Hanno provato ad andare in fuga ma non gli è andata bene. Protagonisti due giovani ternani, bloccati dalla polizia Stradale nel corso dei servizi di controllo della movida.

Tentativi senza successo



I due hanno reagito all’alt degli agenti provando a fuggire. Nel primo caso il giovane era a bordo di una moto – la targa risultava appartenere ad un ciclomotore – ed è finito a terra nel corso della fuga: ha tentato di proseguire a piedi tra la vegetazione. Niente da fare per lui. Situazione simile per il secondo: ha accelerato con la propria moto per far perdere le sue tracce, ma la polizia Stradale non ci ha messo molto ad individuare il mezzo in una via cittadina poco distante. Il giovane a quel punto ha ammesso le proprie responsabilità e si è ‘consegnato’. Per entrambi ci sono numerose contestazioni per violazioni al Codice della strada e, nella prima circostanza, c’è anche il fermo con sequestro del motociclo.