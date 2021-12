Terni, Provincia verso le elezioni: il bilancio del presidente Lattanzi

Condividi questo articolo su

















di Fra.Tor.

«Dopo aver ereditato una Provincia praticamente disastrata, ad oggi possiamo dire di avere un Ente in salute. Siamo usciti dal predissesto con 9 anni di anticipo su quello che era programmato». Il presidente della Provincia di Terni Giampiero Lattanzi espone un bilancio del proprio mandato amministrativo in vista delle elezioni provinciali in programma sabato 18 dicembre. «In questi anni abbiamo cercato di gestire al meglio quelle che sono le deleghe fondamentali rimaste in capo alle Province, come la viabilità e la scuola. Per quanto riguarda le scuole abbiamo 21 edifici scolastici di studi superiori che, oltre ad aver visto adeguamenti dal punto di vista energetico e sismico, godono oggi di finanziamenti per 8 milioni di euro che saranno applicati nei prossimi anni. Sulla viabilità oggi possiamo dire di aver recuperato le parti più critiche e abbiamo un piano triennale che prevede un investimento di circa 1 milione e 500 mila euro. Oltre a questo abbiamo cercato di mantenere attivo e vivo il ruolo della Provincia che andasse ad essere rappresentativo per i Comuni, sopratutto i più piccoli. C’è, ovviamente, ancora molto da lavorare come ad esempio sul personale dove c’è necessità di reintegrare, ma forti di tutto il lavoro fatto fino ad ora, ci riproponiamo con forza per continuare a guidare la Provincia confidando sul fatto che chi vorrà sostenerci terrà conto di tutto questo».