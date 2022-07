«Terni può puntare sempre più alla mobilità alternativa»

Pubbliredazionale

A Terni, fortunatamente, non ci sono solo serrande che si abbassano definitivamente. Ma c’è anche chi decide di investire, di ampliare la sua attività e lanciare un duplice messaggio: lavorare alla cura personale e dell’ambiente e tenere viva l’economia cittadina. È la storia di Paolo, che per festeggiare i 10 anni della sua attività ‘La Bicicletta’, si è spostato di 50 metri, ma in un locale più grande e più visibile ai cittadini.

«Quando ho aperto 10 anni fa – racconta Paolo – avevo un negozio fuori dal centro, in periferia, un laboratorio più di nicchia, più per amatori. Poi ho capito che il lavoro vero lo avrei svolto meglio in centro e 8 anni fa mi sono trasferito in via Cavour. Ho ampliato i servizi e il raggio di clientela con la vendita, il noleggio e le riparazioni. Biciclette da città, da corsa, mountain bike e anche bici elettriche. Sentiamo sempre più parlare di mobilità alternativa – spiega – il Comune ci inizia ad investire e i cittadini stanno rivalutando molto questo stile di vita. Allora ho capito che era questo il momento giusto per fare un cambio di passo, o meglio di pedalata, mi si è presentata l’occasione e ho deciso di spostarmi di qua, in un locale più bello, più ampio, più luminoso, dove poter lavorare meglio e offrire maggiori servizi ai clienti».

Terni, sottolinea Paolo, «è una città che si presta moltissimo alla mobilità alternativa, si può girare liberamente e tranquillamente in bici e ci si può dimenticare completamente dell’auto. Spero che con questo nuovo punto vendita catturerò un po’ di più l’attenzione e la curiosità dei cittadini e far passare forte e chiaro il messaggio che grazie a questo nuovo stile di vita ci si può guadagnare in salute personale, c’è un notevole risparmio economico e l’ambiente potrà finalmente dirci grazie».