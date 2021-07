Terni, non ce l’ha fatta la 79enne investita in viale Brin

Purtroppo non è andata come si sperava. È deceduta domenica pomeriggio all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni la signora – M.V., di 79 anni – investita giovedì mattina in viale Brin da una Jeep Grand Cherokee: troppo le gravi le ferite riportate – era ricoverata nel reparto di rianimazione – nell’impatto con l’autovettura condotta da una 48enne. La famiglia già sabato aveva lanciato un appello rivolto a coloro che, nell’immediatezza dell’incidente, sono intervenuti per aiutare la donna: un messaggio che viene rinnovato anche dopo il drammatico epilogo. «Chi c’era si faccia avanti, ci potrebbe dare una gran mano». In tal senso è possibile contattare il 333 4456296.

