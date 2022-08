Traffico bloccato lungo il raccordo Terni-Orte nel primo pomeriggio di lunedì. Lo stop è stato causato da un incidente che ha coinvolto tre auto ed un mezzo pesante tra gli svincoli di Terni Est e Terni Ovest al km 4,900: è un tratto dove la circolazione è regolata a doppio senso per via dei lavori di manutenzione in corso. Sul posto le forze dell’ordine ed il personale Anas per la gestione della viabilità.

