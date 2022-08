Terni, raffica di controlli sul trasporto di pesce e animali

Prosegue incessante l’attività della polizia, sulle strade della provincia di Terni, mirata al controllo – insieme al personale dell’Usl Umbria 2 di Terni-Servizio veterinario I.A.P.Z (Igiene degli allevamenti e produzione zootecnica) – del trasporto di animali e di prodotti ittici.

I fatti

Nel fine settimana al casello di Orvieto è stato fermato, da parte della polizia stradale di Terni, un autocarro che trasportava un ingente carico di prodotti ittici di dubbia provenienza, destinati al mercato laziale. Riscontrato un cattivo stato di conservazione e l’assenza di tracciabilità della merce, il personale veterinario anche dell’Usl Umbria 1 intervenuto sul posto, dopo accurate ispezioni, ha sequestrato l’intero carico per il ragionevole sospetto di pericolo per la salute pubblica. I controlli hanno interessato poi un autotreno che trasportava animali vivi, per la precisione 80 suini con una serie di irregolarità alle leggi sanitarie, poiché il veicolo non forniva sufficiente illuminazione per consentire l’ispezione e la cura degli animali e perché i suini non disponevano di acqua nel vano di carico per abbeverarsi poiché chiusa.