Polo nautico Piediluco: parte la gara da 695 mila euro

La progettazione definitiva c’è, l’accordo di programma completo anche e ora si procede con il passaggio fondamentale di tutta la storia. La procedura negoziata per l’affidamento dei lavori: la Regione l’ha avviata per le opere di adeguamento e potenziamento del polo nautico per il canottaggio ‘Paolo d’Aloja’ di Piediluco, a Terni. Iter in mano al Rup, l’ingegnere Paolo Felici.

IL PROGETTO DEFINITIVO: VIA LIBERA PER L’ACCORDO DI PROGRAMMA. I DETTAGLI

Importo e durata

L’importo a base di gara è di poco superiore ai 695 mila euro, 505 dei quali per lavori soggetti a ribasso. Per l’esecuzione è previsto un tempo massimo di 240 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna: come noto è previsto – in particolar modo – l’ampliamento della sede del centro nazionale di preparazione olimpica, la realizzazione di nuovi impianti, la costruzione della nuove torre di arrivo e il miglioramento della zona pontile.