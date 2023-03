Terni, teatro Verdi: gara europea per il direttore dei lavori

di S.F.

Una gara europea a procedura aperta – tutto telematico ormai – per l’affidamento di un servizio più che delicato e complesso, vale a dire la direzione dei lavori di recupero e ristrutturazione del teatro Verdi. Quantomeno per ciò che riguarda il I stralcio funzionale da 6 milioni di euro in mano alla Krea Costruzioni ed un quadro economico complessivo da 8,1 milioni: il via libera è del Comune di Terni ed in ballo c’è un incarico da oltre 273 mila euro, Iva ed oneri previdenziali compresi. Palla in mano al responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Matteo Bongarzone.

ANCHE IL II STRALCIO DA OLTRE 11 MILIONI ALLA KREA

Il compito e la reperibilità



Nel disciplinare viene specificato che il direttore dei lavori sarà preposto «al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte». L’esborso base è quantificato in 215 mila euro. «Rimangono a carico dell’Affidatario eventuali oneri per il vitto, l’alloggio ed il trasporto». Dovrà essere garantita una presenza in cantiere di «almeno due volte a settimana, comunque sempre durante l’effettuazione di lavorazioni con particolare complessità, nonché essere reperibile 24 ore su 24». Da ricordare che in un primo momento il Comune aveva indicato una direzione dei lavori interna con il dirigente Piero Giorgini in testa. Ora si cambia.