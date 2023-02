Pnrr teatro Verdi Terni: maxi appalto da 11,6 milioni per il II stralcio. Una sola offerta

di S.F.

Valore totale stimato da 11,6 milioni di euro e durata stimata per l’esecuzione dei lavori da 450 giorni naturali e consecutivi. Sono alcuni dei dati legati al maxi appalto integrato legato al II stralcio funzionale della ristrutturazione del teatro Verdi di Terni: giovedì mattina a palazzo Spada c’è stato il primo check dopo la scadenza della procedura e, non a sorpresa, l’unica offerta è della Krea Costruzioni srl (che si è trasformata nel contempo in spa). Il responsabile del procedimento è l’ingegnere Matteo Bongarzone, in loco insieme al responsabile dell’ufficio appalti Luca Tabarrini.

IL I STRALCIO DA 6 MILIONI DI EURO ALLA KREA

TEATRO VERDI, IL PIANO TECNICO DELLE DEMOLIZIONI

LA RELAZIONE GENERALE DEL PROGETTO ESECUTIVO – DOCUMENTO

VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO: «RISCHIO ALTO»

Cosa riguarda: c’è anche la torre scenica

L’appalto integrato – già di per sé complesso, facile immaginare quanto lo sarà per un’opera del genere – ha per oggetto sia la progettazione esecutiva che l’esecuzione della ristrutturazione. In sintesi i lavori riguarderanno il completamento della sala con la realizzazione dei due livelli di palchetti, rivestimenti e finiture; la definizione degli scavi e lo sviluppo dei locali interrati (tecnici, camerini, servizi scale, percorso di accesso definitivo al teatro ridotto), costruzione della torre scenica e dell’edificio su via dell’Ospedale per l’ingresso e l’accoglienza del teatro ridotto. Del progetto definitivo complessivo se ne è occupato l’Rtp composto dalla ApiùM2a con Marcello Galiotto, Alessandra Rampazzo, Sinergo spa, Vincenzo Baccan e Linda Parati con validazione del Rup datato 30 agosto 2022. A stretto giro è prevista l’apertura della busta economica, quindi l’eventuale aggiudicazione. Si vedrà più avanti. Salvo sorprese il cantiere scatterà dal mese di aprile, quantomeno per il I stralcio.