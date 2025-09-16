Terni Reti, si assume. La società controllata dal Comune ha pubblicato tre avvisi per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di otto profili.

Si tratta di 1 assistente operativo per l’aviosuperficie, 2 addetti ai servizi cimiteriali e 5 ausiliari del traffico. «La scadenza è il 30 settembre, alle 12. La pubblicazione di questi avvisi ha lo scopo di avviare una procedura selettiva trasparente al fine di poter coprire ruoli essenziali per i servizi attualmente affidati e gestiti da Terni Reti srl», viene specificato. Info sul sito ufficiale della società.