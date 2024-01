Terni: riapre il bar ‘La Fenice’. Inaugurazione il 10 gennaio

Dopo mesi di serrande abbassate, riapre il noto bar ‘La Fenice’ di via Oberdan 25, a Terni, con la nuova gestione di Davide Teku. «Il giovane barista 26nne – riporta una nota della proprietà -, già noto in città per aver lavorato presso molti importanti esercizi del centro, intraprende la strada dell’imprenditoria con un progetto di rilancio di un locale da sempre punto di riferimento per molti cittadini». L’inaugurazione è in programma mercoledì 10 gennaio alle ore 17. «Buttarsi in un’impresa tanto grande – afferma Davide Teku – è per la mia età una sfida importante, ma sono sicuro di ciò che sto facendo e soprattutto voglio rispondere con responsabilità a quei cittadini che erano soliti incontrarsi e passare un po’ di tempo in un luogo piacevole e accogliente, che ha sempre garantito un servizio di prima qualità e a cui da qualche tempo hanno dovuto rinunciare».

