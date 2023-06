Terni, il bar ‘La Fenice’ è in vendita: «Per noi è giunto il momento di cambiare vita»

di Francesca Torricelli

Il messaggio apparso venerdì sulla pagina Facebook del bar ‘La Fenice’, attività storica in via Oberdan a Terni, coglie tutti di sorpresa: ‘Nulla, niente e nessuno potrà cancellare questi 14 anni di intensa passione, amore e devota professionalità. Un grande abbraccio a tutti e già mi state dimostrando che vi mancheremo tanto. Magari ci rincontreremo più avanti’.

«Cambiare stile di vita»

Il locale, completamente ristrutturato nel 2022, negli anni è diventato un punto di riferimento per il centro cittadino di giorno, ma anche di sera con aperitivi e cene. «Il bar sta benissimo, non ha nessun debito ed è all’apice del suo successo. Abbiamo solo dovuto fare una scelta tra la famiglia e il lavoro. Abbiamo scelto la famiglia». Sono le parole di Rocco che, insieme a sua moglie, ha ora messo in vendita il locale e sta vagliando alcune offerte. «Sono stati 14 anni di lavoro di 16-18 ore al giorno, non era più pensabile. È arrivato per noi il momento di cambiare stile di vita».