Terni, ‘riapre’ il pala Di Vittorio dopo il restyling. Fere in Final Four di coppa – Gallery

Riaprono le porte del pala Di Vittorio a Terni. Dopo il restyling da mezzo milione di euro a cura della Siem di Narni Scalo – solo il parquet è costato 84 mila euro, la ditta trevigiana è la Dalla Riva srl di Caerano di San Marco -, martedì pomeriggio c’è stata l’inaugurazione per la ‘nuova’ vita della struttura in occasione del confronto di coppa Italia tra la Unicusano Futsal Ternana e l’Olimpia Regium: finirà 3-2 dopo i tempi supplementari grazie alla rimonta rossoverde con qualificazione alla Final Four guadagnata. A tagliare il tradizionale nastro ci hanno pensato gli assessori a sport e lavori pubblici, rispettivamente Marco Schenardi e Giovanni Maggi. Con loro al centro del campo i tecnici – fatta eccezione per il dirigente Piero Giorgini, che è rimasto sugli spalti – che hanno seguito in prima battuta l’operazione degli ultimi mesi, ovvero Matteo Bongarzone, Fausto Ottaviani e Gianluca Rubeca. Presente anche il delegato provinciale del Coni Fabio Moscatelli.

IL FINE LAVORI PER IL PALA DI VITTORIO