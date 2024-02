Terni, pala Di Vittorio: ecco il fine lavori

di S.F.

Ci siamo, dopo tanta attesa e polemiche Terni sta per riavere una struttura sportiva bloccata da mesi. Si tratta del palazzetto Di Vittorio che, dal 21 agosto 2023, è in mano alla Siem srl di Narni Scalo per l’opera di riqualificazione da importo complessivo pari a 488 mila euro: in arrivo il fine lavori nella prossima settimana e la commissione pubblico spettacolo per il via libera definitivo. Di recente è stata approvata una variante in corso d’opera con impegno di spesa da 20 mila euro «allo scopo di migliorare l’intervento» e «far fronte alle nuove contingenze verificatesi per cause impreviste ed imprevedibili». Il quadro economico generale resta in ogni caso inalterato e vale 657 mila euro. La capienza sarà ripristinata a quota 550, come specificato dall’assessore allo sport Marco Schenardi il 26 ottobre. In origine il lavoro si sarebbe dovuto concludere il 6 gennaio. Le foto sono del responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Matteo Bongarzone.

