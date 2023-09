Terni, ricerca lavoro: tra intelligenza artificiale e mondo online ecco Camelot

Una start-up lanciata con l’obiettivo di «veicolare la ricerca di lavoro e sostituire la realtà delle agenzie interinali». Si chiama Camelot, ha sede fisica in strada di Collescipoli ed è nata da poco a Terni: in tre, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, provano ad aiutare le persone a trovare occupazione. Si basa per lo più su una piattaforma online.

Il tentativo

Bene, ma come funziona all’atto pratico? A parlarne è il più giovane dei coinvolto nell’iniziativa, Benito Magliano (con lui ci sono anche il Ceo Luca Tripiedi e Ghenadie Popic): «Cerchiamo di rivoluzionare il sistema per una ricerca intuitiva e rapida, adattandola alle richieste del candidato. In questo modo si ottiene una lista di aziende, tutte nel raggio di trenta chilometri, che possono essere interessate ad avere la persona in organico». Tutto ciò scatta quando la persona in cerca di lavoro si iscrive alla piattaforma online: «Viene sviluppato – prosegue Magliano – un profilo lavoratore con l’aiuto dell’intelligenza artificiale dopo aver specificato le esperienze pregresse, interessi ed un lavoro che si desidera. Poi ci sarà la possibilità di inviare il curriculum all’azienda».

Inclusività

E lato azienda? «Per favorire l’inclusività e abbattere possibili blocchi legati a qualifiche ed età, cerchiamo di rivelare meno informazioni possibili. I dati ottenuti dal’azienda saranno limitati fin quando il processo di selezione del candidato non giunge al colloquio fissato. Poi l’azienda – che paga per ricevere il profilo della persona interessata – li otterrà». La motivazione di Camelot? La realtà lavorativa italiana è fallacea e questo è uno strumento in più. Ci tengo a sottolineare che non ci guadagniamo dall’iscrizione del candidato alla piattaforma». Funzionerà? Vedremo a breve.