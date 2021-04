Terni, ricerche per una donna scomparsa: ritrovata, sta bene

Ore di apprensione nella mattinata di martedì a Terni, per una donna di 41 anni che, dopo aver accompagnato il figlio a scuola, aveva fatto perdere le proprie tracce. A lanciare l’allarme in questura era stato il marito, non trovandola a casa. Così è scattato il piano per la ricerca di persone scomparse che ha fatto concentrare le attività anche nei pressi del canale di Recentino, in vocabolo Sabbione, nel timore di un gesto estremo. In campo polizia di Stato, Arma dei carabinieri e vigili del fuoco. Nella tarda mattinata la donna è stata individuata: stava bene e si trovava presso il comando stazione dei carabinieri di Collescipoli.

