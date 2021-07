Terni ricorda Marco Di Sarra: perse la vita a soli 31 anni

Si ammalò in Ruanda nel 1994 per aiutare i civili e, poco dopo il rientro in Italia, perse la vita a causa della malattia. Il sergente maggiore del 9° Reggimento d’assalto incursori ‘Col Moschin’, Marco Di Sarra, nato a Terni – originario di Rocca San Zenone, in via Trevi c’è la scuola a lui intitolata – il 18 aprile del 1963, morì a soli 31 anni il 30 giugno e all’aviosuperficie ‘Alvaro Leonardi’ si è svolto un evento per ricordare la sua figura 27 anni dalla scomparsa: ospite di rilievo Renato Daretti, addestratore 61enne che nel corso della carriera ha formato migliaia di militari. L’iniziativa è stata organizzata dalla sezione locale dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia.

