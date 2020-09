Terni ricorda Stefano, vigile del fuoco eroe

di F.L.

Ventisette anni senza Stefano Picerno, il vigile del fuoco ternano – caposquadra in quel di Milano – morto il 27 luglio del 1993 in seguito all’attentato mafioso di via Palestro. Il 12 settembre ricorre il compleanno di Stefano, medaglia d’oro al valore civile: da qui la scelta del giorno per ricordarlo, presso il comando provinciale dei vigili del fuoco di Terni, con una cerimonia a cui hanno partecipato i familiari del valoroso vigile del fuoco e le autorità. A fare gli onori di casa, il comandante provinciale Giancarlo Cuglietta. Presenti rappresentanti dell’associazione nazionale vigili del fuoco, il prefetto di Terni, il vice sindaco Andrea Giuli ed anche i rappresentanti dell’associazione ‘Libera’. Nel corso della mattinata è stato proiettato un filmato commemorativo a cui ha fatto seguito la deposizione della corona presso il monumento che ricorda Picerno e tutti i caduti del Corpo.