Terni, ricoverata 21 giorni: «Devo la vita a chi lavora in ospedale»

di A.T.

«Definirli eroi credo sia riduttivo, io li chiamerei angeli». È così che la signora Stefania, 58 anni di Spoleto, ricorda tutto lo staff medico che le è stato vicino durante i giorni di ricovero al MAR4 dell’ospedale di Terni a causa del contagio da Covid-19.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

La storia

Stefania era risultata positiva a metà marzo quando, dopo quella che credeva fosse una semplice tosse, è arrivata la febbre alta e poi il tampone positivo. Dopo nove giorni a casa, il 28 marzo è stata trasferita in ospedale: «Ho trascorso 21 giorni lottando per la mia sopravvivenza e per non perdere la speranza, sentendomi parte di loro come fossero la mia famiglia. Si sono fatti carico di me e della mia sofferenza non solo fisica ma anche psicologica, donando sostegno e tutto il calore che, nella mia condizione di isolamento, ho molto apprezzato. Era ciò di cui avevo bisogno».

Il ‘grazie’

Stefania, come altri pazienti dimessi dal MAR4, ricorda quei giorni difficili senza poter fare a meno di menzionare la professionalità, competenza e cura dello staff medico: «Grazie di cuore al dottor Gradoli, alla caposala Emanuela e a tutti gli infermieri e oss del reparto: Marta, Donatella, Rossana, Claudio, Mirko, Fabrizio, Caterina, Gianmarco, Pamela, Loredana, Gioia, Donatella, Michela, Letizia, Angela, Erika, Arianna, Giorgia, Serena. Devo a loro la mia vita e la mia stabilità emotiva».

«Per sempre nel cuore»

Un filo rosso unisce le testimonianze di chi, dopo giorni di ricovero, è tornato a casa, debilitato, anche un po’ incredulo ma con la sensazione di essere stato fortunato, di poter riabbracciare i propri cari e di potersi ricordare di quei giorni assurdi e complessi in cui ‘angeli’ con indosso un camice gli stavano accanto: «Porterò in cuor mio ognuno di loro ed ogni loro gesto, col ricordo che ciascuno mi ha lasciato».