Stop circolazione ferroviaria dal 15 giugno al 27 luglio lungo la linea Terni-Rieti-L’Aquila. Lo rende noto Trenitalia: il motivo è l’intervento di potenziamento tecnologico e infrastrutturale finalizzato all’attivazione del sistema Ertms, il «più evoluto sistema per il controllo della marcia dei treni».

Si parla di un esborso di 220 milioni di euro e 110 tecnici impegnati per l’intervento finanziato con fondi Pnrr. «Per consentire la piena operatività – sottolinea Trenitalia – dei cantieri, la circolazione ferroviaria sarà interrotta sulla linea e la mobilità sarà garantita da servizi sostitutivi su gomma. I lavori sono stati programmati in un periodo, come quello estivo, in cui minore è la richiesta di mobilità e di conseguenza più contenuti gli impatti legati alla sospensione del servizio sulla linea».

Previste corse bus accessibili con regolare biglietto ferroviario: «Per ottimizzare i tempi di percorrenza, i bus effettueranno le fermate nei punti più idonei rispetto alla stazione di riferimento indicati sul sito di Trenitalia e da apposite locandine apposte nelle stazioni ferroviarie. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali, ad eccezione dei cani guida».

L’invito di Trenitalia è di consultare «in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale». Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.