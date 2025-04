Sono 32 le violazioni riscontrate in materia di rifiuti, nel primo trimestre del 2025, dalla polizia Locale di Terni. Fra i vari casi, spicca quello di un cittadino ‘beccato’ grazie ad una telecamera installata dagli agenti municipali, sanzionato per 2.500 euro perché «abbandonava rifiuti in modo seriale in una zona del centro, rendendo indecorosa una via della città a causa della frequente presenza di sacchetti abbandonati sul suolo pubblico, con successive richieste di intervento specifico ad Asm per la bonifica del sito». La zona degli abbandoni, si apprende, è quella di via Carlo Guglielmi.

«Si tratta di un provvedimento di particolare importanza – afferma l’assessore Marco Iapadre – che dimostra come l’abbandono dei rifiuti, che costituisce una vera e propria piaga, non passa in cavalleria. La sanzione è importante e ringrazio la nostra polizia Locale per l’attività svolta e per i risultati raggiunti».

«Occorre rispetto per la città e per il suo decoro – dichiara il vice sindaco con delega alla comunicazione Riccardo Corridore -. Le telecamere non sono solo uno strumento importante per accrescere la sicurezza della città, ma anche per aumentare il suo decoro. Questa amministrazione ha investito risorse significative in materia di sicurezza e controlli, accrescendo sia il numero degli agenti di polizia Locale su territorio che quello delle telecamere diffuse nelle vie, nelle piazze, nei parchi».