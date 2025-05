di S.F.

Assistenza e supporto al Rup per lo svolgimento delle funzioni e di verifica delle prestazioni riguardanti la concessione all’Rti Asm-Cns per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel Ternano, ulteriore via libera da parte di Auri. C’è il via libera a favore della Gestione Ambientale srl di San Zeno di Arezzo, già coinvolta nel 2024 nella medesima attività.

L’AFFIDAMENTO PER IL 2024

Si tratta della dittà già affidataria del servizio nel periodo aprile 2024-aprile 2025: «Ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello e difficilmente replicabile per il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale», viene specificato nel documento firmato dal dirigente Auri Giuseppe Rossi. C’è dunque la deroga al principio di rotazione ed un esborso complessivo a carico di Auri per poco più di 32 mila euro.

Tra i ‘compiti’ assegnati ci sono le verifiche delle rendicontazioni, delle prescrizioni previste in tema di personale/cantieri, del rispetto dei termini contrattuali della concessione da parte del gestore, degli adempimenti previsti dal Tqrif e dell’andamento delle raccolte. Scadenza del servizio fissata al 31 gennaio del 2026.