Vendita ex Dicat Terni e rifiuti ‘speciali’: tocca alla Sea

Forse ci siamo. Sarebbe anche ora considerando che l’asta pubblica – con aggiudicazione provvisoria per oltre 1 milione di euro alla Centro Plast – è storia del 5 giugno 2020: è stato affidato ad una società narnese l’incarico per il campionamento e la caratterizzazione dei rifiuti speciali da combustione in seguito al principio d’incendio del 28 ottobre 2020. Uno step necessario per giungere alla stipula definitiva della compravendita tra le parti.

L’affidamento diretto

Ci penserà la Sea srl di Narni, una delle due società ‘invitate’ da palazzo Spada a farsi avanti per un preventivo, con affidamento diretto da poco più di 3.200 euro (Iva compresa). Perché si è giunti a ciò dopo l’aggiudicazione dell’asta di metà 2020? A carico dell’aggiudicatario c’è l’obbligo del trasferimento del materiale d’archivio e il compito è già stato ultimato. Peccato che di mezzo si sia verificato il principio d’incendio con sopravvenute problematiche: «Ha generato rifiuti speciali da combustione da smaltirsi, ai sensi di Legge, al fine della vendita stessa». Da qui l’avvio del procedimento d’urgenza per la caratterizzazione e l’etichettatura propedeutico all’arrivo in discarica per consentire alla Centro Plast di concludere lo sgombero. Tuttto ciò accadeva ad aprile. La direzione ambiente non poteva farlo e allora è scattato l’iter per cercare qualcuno fuori da palazzo Spada.

La fretta

Una spesa – viene specificato – che ha carattere «di urgenza ed indifferibilità riguardano la salvaguardia del patrimonio immobiliare e la sua valorizzazione attraverso la vendita all’aggiudicatario definitivo, esperite le attività di caratterizzazione a cura dell’ente e lo smaltimento a cura dell’aggiudicatario, per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi». Tempistiche? 15-20 giorni lavorativi dal ricevimento dei campioni in laboratorio. Ad occuparsi in prima battuta del procedimento è l’architetto Angelo Baroni.