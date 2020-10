Terni, ex Dicat: due incendi in due giorni

Martedì intorno alle ore 19 i vigili del fuoco erano intervenuti per spegnere un principio d’incendio relativo a carta ed altri materiali. Mercoledì la cosa si è ripetuta in maniera del tutto analoga. E gli uomini del 115 sono dovuti accedere di nuovo nell’ex Dicat, la palazzina recentemente venduta dal Comune di Terni, che si affaccia sulla rotatoria dell’obelisco di Arnaldo Pomodoro. Anche in questo secondo caso a prendere fuoco sarebbe stata della carta ma, ovviamente, non si tratta di ‘autocombustione’. Ignoti infatti continuerebbero ad introdursi negli spazi dell’edificio, di cui si attende la ‘rinascita’, dando fuoco ai materiali presenti. Un elemento al vaglio anche delle forze dell’ordine, intervenute in entrambi gli episodi con la polizia Locale.

