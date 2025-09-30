Rimpatriata a 50 anni dal diploma, datato 1975, per una classe tutta ‘al femminile’: la 5°A del liceo scientifico ‘Galileo Galilei’ di Terni. L’evento si è tenuto martedì, con un pranzo al ‘Borgo del Lago’ (San Gemini): «Una splendida giornata passata all’insegna dell’allegria e del buon cibo – la descrivono le partecipanti, alcune delle quali non si incontravano da quel dì -, come se il tempo si fosse fermato».

«Tanti ricordi sono stati evocati – proseguono – dai professori agli aneddoti di vita scolastica, e tante sono state le risate». Fra le figure più importanti che la ‘classe’ porta nel cuore, il professor Marcello Ricci, «un insegnante bravissimo, all’avanguardia per i tempi, una figura molto significativa che con la filosofia ci ha spronate a pensare in modo autonomo. E come non ricordare la professoressa Maria Grazia Seneghini che ha aperto i nostri cuori ai valori della ‘Chanson de Roland’ riguardo all’eroismo, all’onore, alla fede, fino a quelli dei poeti: maledetti, ribelli e anticonformisti. Grazie Maria Grazia, una donna coraggiosa».

E i percorsi di vita, dopo l’agognato diploma, sono stati molteplici: suasi tutte laureate, medici, farmaciste, insegnanti. Una di loro, medico, vive a New York da anni ed è tornata in Italia per questo evento con tanto entusiasmo. Di seguito la foto della ‘rimpatriata’ (da sinistra a destra: Marchili Nicoletta, Paoli Paola, Quondam Anna, Antonelli Antonella, Maccaglia Cecilia, Bernardini Paola, Di Pompeo Marisa, Grandi Laura, Trotti Annarita, Barcaroli Annalisa, Pernazza Carla, Armadori Daniela, De Ciantis Patrizia, Brancali Anna Maria, Cecchetti Gabriella, Barabani Giuseppina).