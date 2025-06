Per il secondo anno consecutivo l’Itt Allievi-Sangallo di Terni ha organizzato al Passepartout Village il ‘Summer sport’, grazie ai fondi ministeriali del ‘Piano estate’. Il progetto si sviluppa in tre moduli, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.30, per tutto il mese di giugno, con la presenza e la collaborazione dei docenti di scienze motorie. Le attività proposte sono: pallamano, piscina, padel, calcio a 5, tennis, attività ludico-motoria a corpo libero, attività in sala pesi, camminata sportiva sul territorio. La proposta, aperta a tutti gli studenti della scuola che hanno effettuato l’iscrizione, è completamente gratuita. L’adesione da parte degli studenti è stata forte ed è già partito il primo gruppo di 30 studenti.

1 of 3 - +