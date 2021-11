Terni, ‘risanamento’ ex Globus Tenda: bando per sport più vicino

di S.F.

Rientro in possesso dell’immobile nella scorsa primavera e progressivo risanamento dell’area dopo anni di degrado e varie – diversi gli ingressi nella struttura – problematiche. Si avvicina la predisposizione del bando della Provincia per l’affidamento con focus sullo sviluppo in ambito sportivo: si parla dell’ex Globus Tenda in viale Trieste a Terni, dove mesi fa è stata avviata un’operazione di pulizia per consentire all’ente di procedere con il reimpiego. L’idea padel resta in testa, senza escludere ulteriori possibilità.

Il risanamento

La prima bonifica urgente da poche migliaia di euro – 7 per la precisione – era scattata in primavera. Poi con il corso del tempo le operazioni sono proseguite e si è arrivati a buon punto: «Il risanamento – spiega il presidente della Provincia Giampiero Lattanzi – è stato fatto. Parte del materiale che c’era è stato smaltito come rifiuto, altro invece è stato recuperato». In tal senso è stata effettuata una donazione ad un’associazione di protezione civile orvietana. «In generale c’è stata la pulizia e la sistemazione dell’area». Come già annunciato tempo fa l’obiettivo è di affidare il tutto per restituirla alla cittadinanza: mirino sulla destinazione sportiva e, in particolar modo, il padel. Si vedrà.

La rimozione

In sostanza resta da togliere il grande tendone e, magari, anche una vecchia auto nascosta tra la vegetazione. Nel contempo rispetto al passato si è registrata una novità, vale a dire la vigilanza sulla struttura da parte della polizia provinciale guidata dal comandante Mario Borghi: come noto il luogo, quando non era in possesso della Provincia, è stato ritrovo per bivacchi e di certo azioni non positive per l’area. C’è anche chi ha tentato di portar via il rame ‘lavorando’ sui cavi.