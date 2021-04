Terni, recupero area Globus Tenda: scatta la prima bonifica urgente

di S.F.

«Speriamo nei prossimi mesi di poter annunciarne il recupero. È in stato di abbandono e di recente è stato utilizzato sia come discarica che per attività notturne poco lecite. Puntiamo ad un utilizzo di tipo sportivo ed i primi contatti già ci sono stati». Così si esponeva il presidente della Provincia di Terni Giampiero Lattanzi, lo scorso 25 febbraio, in merito all’area dell’ex Globus Tenda di viale Trieste: tutto invariato al momento, ma è in arrivo la prima bonifica urgente dopo anni di degrado.

FEBBRAIO 2021, LATTANZI E LA SVOLTA PER IL GLOBUS TENDA: SI PUNTA SULLO SPORT

Il decreto e la spesa urgente

Come noto la storia si è trascinata a lungo per un contenzioso tra palazzo Bazzani e la vecchia gestione. La svolta c’è stata lo scorso 11 marzo, quando l’ente è rientrato in possesso della struttura in seguito ad un decreto del tribunale: le condizioni di partenza sono nefaste ed è facile immaginare la quantità di materiale presente nell’area. La Provincia ha intenzione di procedere con un bando per l’affidamento e in vista del riutilizzo stanno per essere avviate le prime operazioni di pulizia, con spesa definita urgente ed indifferibile. Lo ha stabilito una delibera presidenziale di Lattanzi: ci sono a disposizione 7 mila euro grazie al prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di previsione 2021-2023.

2018, L’INFINITO DEGRADO DEL GLOBUS TENDA

Si procede con il recupero



Il responsabile del procedimento è l’ingegnere Marco Serini, ovvero il direttore dell’area tecnica dell’ente. Per ora si tratta di un primo passaggio per portar via e smaltire – probabile che ci sarà il supporto di Asm in tal senso, mentre la ditta che interverrà è ancora da individuare – i rifiuti più piccoli, poi man mano si bonificherà un’area che per anni ha allietato le serate di tanti ternani. Quindi la chiusura, il degrado incontrastato e gli ingressi illeciti all’interno della struttura. Tempo di iniziare a sistemare. Anche per evitare diffide e sanzioni.